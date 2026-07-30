Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Y.Ö'nün kullandığı 37 LD 585 plakalı otomobil ile A.Ç. idaresindeki 37 AAB 924 plakalı otomobil, Hanönü Mahallesi Doğan Yapı Kooperatifi yakınlarında çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan A.Ç, M.Ç. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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