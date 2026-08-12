Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        S.C.Ç. (24) yönetimindeki 37 SC 324 plakalı otomobil ile K.A. (37) idaresindeki 06 BN 8320 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolunun Çakıllı Köyü Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, 37 SC 324 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler S.C.Ç. ve K.A. ile M.A. (39) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Engelli bireyler bu projeyle sosyalleşecek
        Engelli bireyler bu projeyle sosyalleşecek
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kastamonu'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı
        Kastamonu'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı
        Kastamonu'da silahla havaya ateş eden şahıs tutuklandı
        Kastamonu'da silahla havaya ateş eden şahıs tutuklandı
        Ambulans helikopter 51 yaşındaki hasta için havalandı
        Ambulans helikopter 51 yaşındaki hasta için havalandı
        Kastamonu'da 22 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs jandarmadan ka...
        Kastamonu'da 22 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs jandarmadan ka...