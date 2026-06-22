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        Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk binada erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk binada erkek cesedi bulundu.

        Metruk binaları kontrol eden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasaba Mahallesi'ndeki bir metruk binada erkek cesedine rastladı.

        Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmada ölen kişinin 55 yaşındaki Mevlüt Kabuk olduğunu tespit etti.

        Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kabuk’un cesedi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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