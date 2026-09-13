Kastamonu'da okullarda güvenlik toplantısı

Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda​​​​​​​, okul müdürlerinin talep ve önerileri de dinlendi.

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