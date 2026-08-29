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        Kastamonu'da orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Kastamonu'da orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Enes Samet B. idaresindeki 37 BJ 554 plakalı otomobil Devrekani ilçesi girişinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Enes B. ve Eren B. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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