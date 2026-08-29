Kastamonu'da orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enes Samet B. idaresindeki 37 BJ 554 plakalı otomobil Devrekani ilçesi girişinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Enes B. ve Eren B. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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