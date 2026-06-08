Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek

        Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapımı devam eden Atlı Turizm Merkezi ile özel bireyler rehabilite edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapımı devam eden Atlı Turizm Merkezi ile özel bireyler rehabilite edilecek.

        Taşköprü Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Atlı Turizm Merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor.

        ilçeye sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında, restoran, manej alanı ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağı bir tesis inşa ediliyor. Özel bireyler tesiste doğa ile iç içe zaman geçirecek.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilçeye değer katacağını söyledi.

        Projenin 8 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını söyleyen Arslan, "Altlı Turizm Merkezi, Taşköprülerin sosyal anlamda ihtiyaç duydukları bir merkez olacak. Ayrıca Altlı Turizm Merkezi'nde özel bireyleri de ön planda düşünerek, onlara da hizmet verme şansını yakalamak için böyle bir planlama yaptık. Şu anda inşaatımız yüzde 60 seviyelerinde ilerliyor. İnşallah Atlı Turizm Merkezi'ni de tamamlayarak festivale yetiştirmeyi planlıyoruz. Atlı Turizm Merkezi'nde insanların çocuklarıyla, kendileri, hafta sonları veya normal zamanlarda orada piknik yapabilecekler. Tatil yapabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir sosyal donatı olarak görüyoruz. Özel bireyler için de yine özel bir hizmet sağlamış olacağız. Özel bireylerimiz için de eğitim verilecek, onların psikolojik olarak bir anlamda desteği atlarla olan iletişimi, onlara bir destek sağlamış olacak." diye konuştu.

        At ve güreşin ilçe açısından öneminden bahseden Arslan, "Her yıl at yarışı yapıyoruz. Biraz daha atı da özendirmek, bölgede bu geleneksel atçılığı da tetiklemek, insanları özendirmek anlamında yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Taşköprü'nün hem de Türklerin atla olan iletişimi, tarihler boyunca devam eden bir iletişim. İnşallah Taşköprü'de de bunu geliştireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Taşköprü Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Taşköp...
        Taşköprü Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Taşköp...
        Kastamonu'da kafede çıkan yangın söndürüldü
        Kastamonu'da kafede çıkan yangın söndürüldü
        Kastamonu'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı
        Belediye Başkanı ilçesinde buluştuğu asker arkadaşlarıyla sahilde temizlik...
        Belediye Başkanı ilçesinde buluştuğu asker arkadaşlarıyla sahilde temizlik...
        Kastamonu'da boz ayı ve çakal fotokapanla görüntülendi
        Kastamonu'da boz ayı ve çakal fotokapanla görüntülendi
        Kastamonu Kalkınma Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Kastamonu Kalkınma Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı