Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin askerlik hayali gerçek oldu

        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin askerlik hayali gerçek oldu

        Kastamonu'da temsili askerlik yapan 20 özel gereksinimli birey yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin askerlik hayali gerçek oldu

        Kastamonu'da temsili askerlik yapan 20 özel gereksinimli birey yemin etti.

        Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla özel gereksinimli bireyleri evlerinden aldı.

        Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanlığına getirilen özel gereksinimli bireyler ve aileleri, davul çalınarak karşılandı.

        Jandarma tarafından askeri üniformaları giydirilerek botları bağlanan özel gereksinimli bireyler, davul zurna eşliğinde bir süre oynadı.

        Ardından temsili askerlik yapan özel gereksinimli bireyler ant içti.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, törende yaptığı konuşmada, yemin eden özel gereksinimli bireyleri kutladı.

        Burada yapacağı konuşmanın aynısının normal askerlik törenlerinde de yapıldığını belirten Uz, "Çünkü bu askerlerimizin normal askerimizden hiç farkı yok. Her Türk gencinin askerlik yükümlülüğü vardır. Bu gençlerimiz de aynı şekilde buradalar. Özel bireylerimiz bizim misafirimiz oldu ve askerliğini yaptılar." dedi.

        Uz, "Değerli anne ve babalarımız, askerlerimizin kardeşleri ve akrabaları, askerlerimizin yaptığı yemin herkese hayırlı olsun. Yemin eden askerlerimiz, unutmayın ki sizler bayrak, vatan ve cumhuriyete sadakat uğrunda yemin ettiniz. Yemininizi unutmayın, gerektiğinde bayrak, vatan ve cumhuriyet uğrunda seve seve canınızı vereceğinizi burada beyan ettiniz. Siz de gerektiğinde her Türk genci gibi vatanı savunmak için elinizden geleni yapacaksınız, buna inancımız tamdır. Birkaç saatlik, bir günlük eğitim gibi görünüyor ama bunun altında büyük bir hazırlık var. Bu hazırlığı yapan komutanlarına da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Programın sonunda Uz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zeynep Demir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir araya g...
        Kastamonu Valisi Dallı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir araya g...
        Taşköprü HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi
        Taşköprü HEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi
        Samanlıkta öldürdüğü adamı çuvala koyup dereye atan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Samanlıkta öldürdüğü adamı çuvala koyup dereye atan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
        Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
        Çocuklar, öğretmenler ve veliler birlikte geleneksel oyunlar oynadı, ortaya...
        Çocuklar, öğretmenler ve veliler birlikte geleneksel oyunlar oynadı, ortaya...
        Taşköprü Belediyesi'nden çocuklara karne şenliği
        Taşköprü Belediyesi'nden çocuklara karne şenliği