Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde restoran çalışanları arasında çıkan arbedede bir kişi bıçakla yaralandı.

Boyranaltı sahilinde hizmet veren bir restoranda çalışan Ö.D. ile D.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y, Ö.D'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.D, İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli D.Y, polis ekiplerince Doğanyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.