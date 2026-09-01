Kastamonu'da silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kastamonu'da silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 01.09.2026 - 19:09 Güncelleme:
Kastamonu'da silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca silah operasyonu düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 58 tabanca fişeği ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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