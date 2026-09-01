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        Kastamonu'da silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca silah operasyonu düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 58 tabanca fişeği ele geçirildi.

        5 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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