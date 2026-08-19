Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.
Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.
S.K. idaresindeki 57 ABD 523 plakalı tır ile Cihan E. yönetimindeki 37 LC 890 plakalı otomobil, Korpana köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Cihan E. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Seyhan E. ise ağır yaralandı.
Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Seyhan E. kurtarılamadı.
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