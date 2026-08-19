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        Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 01:08 Güncelleme:
        Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

        S.K. idaresindeki 57 ABD 523 plakalı tır ile Cihan E. yönetimindeki 37 LC 890 plakalı otomobil, Korpana köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Cihan E. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Seyhan E. ise ağır yaralandı.

        Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Seyhan E. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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