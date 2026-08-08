Kastamonu'da Türkçe öğretmenlerine yapay zeka eğitimi

Kastamonu'da 21 ilden 24 öğretmen, yapay zekanın Türkçe öğretiminde kullanımına yönelik eğitim aldı.



Kastamonu Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında, "Türkçe Öğretiminde Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka Destekli Uygulamalar-2" projesi çerçevesinde, öğretmenlere 3-8 Ağustos tarihlerinde eğitim verildi.



Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'ndeki eğitimde öğretmenlere, yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme, dijital yazarlık, drama, hikaye, konuşma, duygu analizi ve kişiselleştirilmiş dil çalışmaları gibi farklı uygulamalar gösterildi.



Proje yürütücüsü Şengül Kılıç Avan, AA muhabirine, projenin bu yıl ikinci kez düzenlendiğini söyledi.



Dil öğretimini daha nitelikli hale getirmek amacıyla projeyi Türkçe öğretmenleriyle gerçekleştirdiklerini belirten Avan, şunları ifade etti:



"Dinleme, konuşma, okuma, yazma, aynı zamanda ölçme ve değerlendirme alanında yapay zekanın Türkçe dersiyle entegrasyonunu uygulamaya çalışıyoruz. 21 ilden gelen öğretmenlerimizin okullarına döndüklerinde öğrencilerine ders içinde aktif şekilde bu dil becerilerini kazandırırken yapay zekadan yararlanmalarını hedefledik."



Avan, öğretmenlerin yapay zekayı derslerine nasıl entegre edebileceklerini uygulamalı olarak deneyimlediklerini dile getirerek, "Örneğin dijital yazarlık atölyemizde öğretmenlerimiz yapay zeka desteğiyle hikayeler yazıp, görselleştirip bunları çocuğa verirken nasıl kullanabileceklerini keşfetmiş oldular." dedi.



Kastamonu'da görev yapan Türkçe öğretmeni Seher Yaldız da öğretmenken proje kapsamında yeniden öğrenci olduklarını söyledi.



Yaldız, "Öğrenciliğin zevkine vardık tekrar. Aslında öğrenmenin zevkine vardık. Proje kapsamında yapay zekayı öğretmen olarak özellikle Türkçe öğretimi alanında nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Biz bilgiyi taşımak için görevlendirildiğimizi düşünüyoruz. Bu görevi de en güzel şekilde yapıp öğrencilerimize burada öğrendiklerimizi taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Yaldız, yapay zekayı günlük hayatlarında kullandıklarını ancak kendi alanlarında bu kadar ayrıntılı kullanılabileceğinin farkında olmadıklarını söyledi.

