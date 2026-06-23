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        Kastamonu'da üniversiteliler köy okulundaki öğrencilerle eğlenceli ve öğretici aktiviteler yaptı

        Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nda yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulundaki öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Kastamonu'da üniversiteliler köy okulundaki öğrencilerle eğlenceli ve öğretici aktiviteler yaptı

        Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nda yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulundaki öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

        Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisi Zeynep Tiryaki tarafından hazırlanan, Öğretim Görevlisi Özge Özdemir danışmanlığında yürütülen "Köy Okullarında Yaratıcılık ve Özgüven Atölyeleri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri, merkeze bağlı Subaşı köyündeki Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Üniversiteliler, temel hijyen alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgi verdikten sonra çocuklara yönelik yüz boyama etkinlikleri, yaratıcı sanat çalışmaları, drama uygulamaları, eğitsel oyunlar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

        İlk ve ortaokul öğrencileri ile üniversiteliler, futbol, voleybol ve takım oyunlarında bir araya gelerek eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

        Etkinliklerin ardından öğrencilere pasta ve yemek ikramında bulunuldu.

        Program sonunda çocuk edebiyatı yazarı Ergün Kazanır'ın kaleme aldığı "Operasyon Nohut Pilav" ve "Sufle Severler Sahnesi" adlı kitaplar öğrencilere hediye edildi.

        Özdemir, üniversite öğrencilerinin topluma katkı sağlayan çalışmalarda aktif rol almalarının önemine işaret ederek, çocuklarla kurulan etkileşimin hem üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilincini geliştirdiğini hem de çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını anlattı.

        Zeynep Tiryaki ise proje kapsamında hijyen eğitimi verdikleri çocukların aynı zamanda eğlendiğini kaydetti.

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