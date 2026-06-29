Kastamonu'da uyuşturucu ticareti sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık F.D. ile avukatı katıldı.



Sanık F.D, savunmasında, aracında bulunan hapları Ö.T'ye olan borcunu ödemek için satacağını, ancak evde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tamamının Ö.T'ye ait olduğunu öne sürdü.



Savcılığa verdiği dilekçede Ö.T. ile 7-8 kişinin daha ismini bildirdiğini anlatan F.D, "Kuzeykent Mahallesi'nde uyuşturucu depoladıklarını söylemiştim. Ben cezaevindeyken Ö.T. aileme yardım etti, bu süreçte bana da para ve eşofman gönderdi. Ö.T. benim aracımı kullanıyordu. Ben cezaevindeyken aracımı başka bir araçla takas etmiş ve beni de kendisine 335 bin lira borçlandırdı. Borcumu ödeyebilmek için Ö.T'nin talebi üzerine hap getirmek istedim ancak yakalandım. Aracımda ele geçirilen 400 kutu hapı satıp borcumu ödeyecektim. Evde bulunan haplar ile metamfetamin ve diğer uyuşturucular ise Ö.T'ye aitti." ifadesini kullandı.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ele geçirilen uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olduğunu belirterek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Kastamonu'da Mayıs 2025'te Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sanığın aracı ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 sentetik ecza hapı ve 1460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan F.D. tutuklanmıştı.

