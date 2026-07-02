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        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 sanığın yargılaması sürüyor

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 sanığın yargılaması sürüyor

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan H.Ç. ile tutuksuz yargılanan A.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        H.Ç, savunmasında, saflığından yararlanıldığını öne sürerek, "Tahliyeyi talep ediyorum. Benim hiçbir suçum yok. Kaymakamlık yardımıyla geçinen bir insanım. Çok pişmanım, sizin karşınıza bu şekilde geldiğim için."dedi.

        A.Y. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti H.Ç'nin tutukluluğunun, A.Y'nin ise adli kontrol şartının devamına, ayrıca dosyada ismi geçen R.D. hakkında yakalama, S.Ç. hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 23 Eylül 2025'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.Ç. uyuşturucu nitelikli ecza hapı ile yakalanmış, olayla bağlantılı olarak A.Y. de gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüphelilerden A.Y, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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