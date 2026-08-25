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        Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Bektüre köyünde Ergül Saraçoğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Saraçoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Saraçoğlu'nun cenazesi otopsi için Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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