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        Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 01:01 Güncelleme:
        Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.A.E'nin kullandığı 37 SE 152 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için otomobilin yanına gitti. O sırada aynı yolda ilerlerken kontrolden çıkan A.Ö. idaresindeki 37 ADE 210 plakalı otomobil, önce 37 SE 152 plakalı araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da park halindeki E.K.’ye ait 78 AAV 440 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücülerden A.Ö. ve M.A.E. ile yardım etmek için kaza yerine gelen E.V, Ş.A, Ö.B. ve İ. B. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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