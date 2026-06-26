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        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

        Küre ilçesinde düzenlenen törende karnesini alan 420 öğrenci yaz tatiline çıktı.

        Törene Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ve öğretmenler katıldı.

        Çakır ve Turan, öğrencilere karnelerini verdi.

        - Tosya

        Tosya ilçesinde 5 bin 156 öğrenci karnelerini alarak tatile başladı.

        Kastamonu Vali Yardımcısı ve Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

        Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Ergün, karnelerini verdikten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyerek başarılarının devamını temenni eden Ergün, öğretmenlere ve velilere de teşekkür etti.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Bozkurt

        Bozkurt Fatih İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

        Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, öğrencilerle sohbet ederek iyi tatiller diledi, ardından karnelerini verdi.

        Programa Emniyet Amir Vekili Alican Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Recep Atak, İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer katıldı.



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