Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Köyünde spor alanı yapan muhtara malzeme yardımı yapıldı

        Köyünde spor alanı yapan muhtara malzeme yardımı yapıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyünde, çocuklar ve gençlerin sporla buluşması için spor alanı yapan muhtara malzeme yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Köyünde spor alanı yapan muhtara malzeme yardımı yapıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyünde, çocuklar ve gençlerin sporla buluşması için spor alanı yapan muhtara malzeme yardımında bulunuldu.

        Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Muhsine Aydın ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz, kendi imkanları ile futbol sahası ve basketbol potası yapan, bazı spor malzemeleri alan Aşağışehirören Köyü Muhtarı Erdoğan Kaya'yı ziyaret etti.

        Spor tesisini inceleyen heyet voleybol filesi, futbol kalesi filesi, basketbol, voleybol futbol topu, antrenman hunisi ve antrenman formasından oluşan malzemeleri Kaya'ya teslim etti.

        Kaya, köydeki çocuklar için kendi imkanlarıyla spor alanı oluşturmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak, "Bu hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı şube müdürümüz Muhsine Aydın ve ilçe müdürümüz Mehmet Korkmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Gençlerde Avrupa şampiyonu milli boksör Nilay Yaren, Akdeniz Oyunları'na od...
        Gençlerde Avrupa şampiyonu milli boksör Nilay Yaren, Akdeniz Oyunları'na od...
        Mesai arkadaşlarını silahla vuran özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına...
        Mesai arkadaşlarını silahla vuran özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına...
        Taşköprü'de yaz spor okulları açıldı
        Taşköprü'de yaz spor okulları açıldı
        Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
        Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
        Direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı
        Direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı
        Yıllarca para biriktirdi, satın aldığı araç alev alev yandı
        Yıllarca para biriktirdi, satın aldığı araç alev alev yandı