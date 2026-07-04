Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Milli güreşçi Özdenur Özmez, iki ay arayla ikinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde

        Milli güreşçi Özdenur Özmez, iki ay arayla ikinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde

        ÖZGÜR ALANTOR - Mayıs ayında düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Özdenur Özmez'in hedefi, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Milli güreşçi Özdenur Özmez, iki ay arayla ikinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde

        ÖZGÜR ALANTOR - Mayıs ayında düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Özdenur Özmez'in hedefi, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmak.

        Bulgaristan'da 11-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Özdenur Özmez, 6-12 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        Özdenur Özmez, AA muhabirine, güreşe 5 yıl önce başladığını söyledi.

        Ablasının da güreşçi olduğunu belirten Özdenur, "Güreşe Diyarbakır'da başladım. Daha sonra Çorum adına güreştim. O dönem Adem Uysal bize sahip çıktı. Ablam güreş yapıyordu, onunla birlikte ben de güreş yapmaya başladım. O da Avrupa'da dereceler elde etti. Ben de onun yolundan gitmek istedim." dedi.

        Bugüne kadar elde ettiği derecelerden söz eden milli sporcu, "Çok sayıda Türkiye derecem bulunuyor. Bunların yanında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğüm, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğum var. Bu yıl da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

        Büyük hedefleri olduğunu aktaran genç güreşçi, "Öncelikli hedefim Makedonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yeniden şampiyonluk elde etmek. Bu sene Avrupa şampiyonluğu sayımı ikiye çıkarmayı, Avrupa'da yeniden şampiyon olmayı çok istiyorum. Asıl büyük hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyon olmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde klasik araç sergisi...
        Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde klasik araç sergisi...
        Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor
        Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor
        İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş haya...
        İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş haya...
        Taşköprü'de Tarım Fuarı hazırlıkları başladı
        Taşköprü'de Tarım Fuarı hazırlıkları başladı
        Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü, eşinin tedavisi sürüyor
        Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü, eşinin tedavisi sürüyor
        CHP Grup Başkanı Özel, Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya geldi
        CHP Grup Başkanı Özel, Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya geldi