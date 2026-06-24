Milli güreşçilerin performansı bilimsel testlerle yükseltilecek

ÖZGÜR ALANTOR - Serbest Güreş Erkek A Milli Takımı sporcularına, yorgunluk ve toparlanma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik performans testleri uygulandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığı Yüksek Performans Bilim Kurulu tarafından Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan Serbest Güreş Erkek A Milli Takımı sporcularına performans testleri yapıldı.



Yüksek Performans Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haydar Demirel, AA muhabirine, kurulun federasyonlarla işbirliğinde sporcuların performans değerlendirmesi, antrenman süreçlerinin yönlendirilmesi ve sağlık takibine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Serbest güreşin kısa sürede yüksek kuvvet ve patlayıcı güç gerektiren, yüksek şiddetli yüklenmelerle karakterize kompleks bir mücadele sporu olduğuna dikkati çeken Demirel, yoğun temas ve sınırlı dinlenme süreleri nedeniyle müsabaka sırasında enerji gereksiniminin önemli bölümünün anaerobik glikolitik sistem tarafından karşılandığını anlattı.



Tur atlayan sporcuların finale doğru yaklaşık 20 dakikalık aralarla yeniden müsabakaya çıkabilmelerinin toparlanma süreçlerini kritik hale getirdiğini vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda yürütülen destek projesinde, resmi müsabaka temposunu ve metabolik yüklenme özelliklerini en iyi şekilde yansıttığı düşünülen, 20-25 dakikalık aralarla uygulanan ve 3'er dakikalık iki devreden oluşan yüksek yoğunluklu güreş protokolü iki kez uygulandı. Sporcularımızın yeni ve dinlenmiş rakiple eşleştirilmesiyle müsabakanın yüksek yoğunluk karakterini korumayı amaçladık. Her güreş öncesinde, devre aralarında ve müsabaka sonrası toparlanma sürecinde olmak üzere 17 farklı zaman noktasında alınan ölçümlerle kan laktat (vücudun enerji üretimi sırasında hücresel düzeyde oluşturduğu madde) düzeylerini değerlendirdik. Böylece sporcularımızın müsabaka sırasındaki metabolik yüklenmelerini, laktat kinetiklerini ve toparlanma hızlarını ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı bulduk."









- Amaç sporcuların müsabakaları daha iyi hazırlanması



Demirel, mücadele sırasında laktatın üst düzeye çıkmasını ama hızlı şekilde de toparlanmasını beklediklerini dile getirerek, "Laktatın hızlı geriye dönmesi, sporcunun bir sonraki maça daha hızlı hazır olduğu anlamına geliyor. Laktat hızlı şekilde düşmezse, sporcu finale doğru daha yorgun maçlara çıkabilir. Hazır çıkamazsanız kaybedebiliyorsunuz. Yaptığımız testlerle sporcularımızın bu durumunu değerlendiriyoruz. Laktatın yükselmesi ve hangi hızla normale döndüğüne bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sporcuların yüksek yoğunluklu yüklenmelere verdikleri metabolik yanıtı ve toparlanma hızlarını değerlendirdiklerine işaret eden Demirel, "Yüksek laktat konsantrasyonlarına rağmen performansını sürdürebilen ve egzersiz sonrasında daha yüksek laktat uzaklaştırılma hızına sahip sporcuların ardışık müsabakalara daha iyi hazırlandığını biliyoruz. Elde edilen veriler, sporcuların bireysel özelliklerine uygun antrenman planlamalarının yapılmasına katkı sağlayacaktır. O sporcuların yönlendirilmesinde hangi tip antrenmanlara ağırlık vermesi gerektiğini, antrenman şiddetini, antrenörlere destek olacak bilgileri geri dönüş olarak sunabileceğiz." diye konuştu.



Haydar Demirel, saha testlerinden elde edilen sonuçların laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek ileri değerlendirmelerle karşılaştırılacağını, bu sayede sporcular için daha hassas antrenman önerileri geliştirilebileceğini belirtti.



Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş da çalışmanın antrenman planlaması açısından önemli veriler sağladığını kaydetti.



