Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Sakatlığını atlatan milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası:

        Sakatlığını atlatan milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası:

        ÖZGÜR ALANTOR - Dizinden geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre minderden uzak kalan 32 yaşındaki milli güreşçi Süleyman Atlı, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Sakatlığını atlatan milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası:

        ÖZGÜR ALANTOR - Dizinden geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre minderden uzak kalan 32 yaşındaki milli güreşçi Süleyman Atlı, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

        Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat edilen milli sporcu, tedavi sürecinde güreşten uzak kaldı.

        Serbest Güreş Erkek A Milli Takımı ile yeniden çalışmalara başlayan Süleyman, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için ter döküyor.

        Uluslararası organizasyonlarda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Süleyman Atlı, AA muhabirine, bugüne kadar uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi pek çok kez temsil ettiğini söyledi.

        Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde beş kez finale yükseldiğini, iki birincilik, üç de ikincilik elde ettiğini anlatan Süleyman, "Dünya şampiyonalarında bir gümüş ve iki bronz madalyam var. 2016 ve 2020 yıllarında iki kez olimpiyatlara katıldım ancak henüz madalya alamadım. Olimpiyatlar her sporcunun hayal ettiği, sporun zirvesi olan bir turnuva. Orada olmak güzel." dedi.

        Süleyman Atlı, bir süredir sakatlıklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bir yıldır sakatlıklarla uğraşıyorum. Dizimden ameliyat oldum. 2011'den 2024'e kadar yaz, kış antrenman yaptım. Siklet sporcusu olduğum için kilo düşme sürecim oldu. Sakatlık süreci aslında benim için dinlenme ve toparlanma gibi oldu. Hem mental hem de fiziksel olarak şampiyonalara kendimi daha dinlenmiş ve hazır hissediyorum. Kariyerime yeni başarılar eklemek istiyorum."

        Ameliyatın üzerinden 5 ay geçtiğini belirten milli güreşçi, "Antrenmanlarıma başladım. Hazırlık sürecim çok güzel geçiyor. Yetişebileceğim ilk turnuvaya katılmak istiyorum. Olimpiyatlara 2 yıl var. İnşallah 3 ay içinde minderlere dönüp Türk bayrağını tekrar temsil etmek istiyorum. Kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat madalyasının peşindeyim. Eksik madalyayı tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Üniversite serasında üretiliyor: Çiftçilerin geliri aromatik bitkilerle art...
        Üniversite serasında üretiliyor: Çiftçilerin geliri aromatik bitkilerle art...
        Tosya'da yaşayan bin 600 vatandaş ücretsiz turla Amasya'yı gezdi
        Tosya'da yaşayan bin 600 vatandaş ücretsiz turla Amasya'yı gezdi
        Tosya'da inşa edilen güreş sahası ile düğün salonunda çalışmalar sürüyor
        Tosya'da inşa edilen güreş sahası ile düğün salonunda çalışmalar sürüyor
        Büyük yangından etkilenen oto tamircisi orman yangınlarına hızlı müdahale a...
        Büyük yangından etkilenen oto tamircisi orman yangınlarına hızlı müdahale a...
        Tosya'da kapı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Tosya'da kapı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Taşköprü'de 300 öğrenci, yaz sezonunu dolu dolu geçirecek
        Taşköprü'de 300 öğrenci, yaz sezonunu dolu dolu geçirecek