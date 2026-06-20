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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Taşköprü'de hakim Kürşat Tarık Açıkgöz'e fahri hemşehrilik beratı

        Taşköprü'de hakim Kürşat Tarık Açıkgöz'e fahri hemşehrilik beratı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Kürşat Tarık Açıkgöz'e, Taşköprü Belediye Meclisinin kararıyla fahri hemşehrilik beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Taşköprü'de hakim Kürşat Tarık Açıkgöz'e fahri hemşehrilik beratı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Kürşat Tarık Açıkgöz'e, Taşköprü Belediye Meclisinin kararıyla fahri hemşehrilik beratı verildi.

        Taşköprü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen programda, görev süresi boyunca ilçede adalet hizmetlerinin yürütülmesine sağladığı katkı ve kurumlar arası dayanışmaya verdiği destek dolayısıyla hakim Açıkgöz'e fahri hemşehrilik Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından takdim edildi.

        Arslan, Açıkgöz'ün görev yaptığı süre boyunca yalnızca adalet hizmetlerinde değil, ilçe ile kurduğu güçlü bağ ve kurumlar arası iş birliğine verdiği destekle önemli izler bıraktığını söyledi.

        Açıkgöz’e ilçeye sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür eden Arslan, atandığı Mardin'in Derik ilçesindeki yeni görevinde başarı diledi.



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