Tosya Belediyesi 100 öğrenciyi Çanakkale'ye götürdü

Tosya Belediyesi kültür turları kapsamında 100 öğrenciyi Çanakkale'ye götürdü.



Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamındaki Çanakkale gezilerinin ilk seferini tamamladıklarını belirtti.



İlk kafilenin, Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluştuğunu belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti :





"Milli Mücadele'nin ruhunu yerinde hissetmek üzere yola çıkan gençlerimiz, Eceabat'ta Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı coğrafyayı yakından tanıdı. Tabyalar ve Seyit Onbaşı Bataryaları'nda kahramanlık destanının izlerini yerinde gördü. Şahindere Şehitliği'nde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı. Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi’nde savaşın cephe gerisindeki zorlu şartlarını öğrendi. Abide Şehitliği'nde Çanakkale şehitlerimizin hatırasını yad etti. Yahya Çavuş Şehitliği'nde kahraman Mehmetçiklerin fedakarlıklarına tanıklık etti. 57. Alay Şehitliği'nde Atatürk'ün emriyle vatan uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı andı. Conkbayırı Şehitliği'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşın seyrini değiştiren liderliğinin izlerini gördü. Aynalı Çarşı'da Çanakkale'nin kültürel mirasını yakından tanıdı ve Truva Atı önünde Çanakkale'nin simge değerlerinden biriyle buluştu. Bu anlamlı yolculuk boyunca öğrencilerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan büyük zaferin izlerini yerinde görerek tarih bilincini güçlendirme fırsatı buldu. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya, onları tarihimiz, kültürümüz ve milli değerlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

