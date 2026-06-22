Afet riski nedeniyle boşaltılan köylerini ziyaret edip özlem gideriyorlar

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve 15 yıl önce afet bölgesi ilan edilerek boşaltılan kırsal Başköy Mahallesi, eski yapıları ve kaya yerleşimleriyle dikkati çekiyor.



Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi kalıntılar bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli kırsal mahalle, kaya düşmesi sebebiyle 2011 yılında afet bölgesi ilan edilerek boşaltıldı.



Kent merkezine 85 kilometre, Yeşilhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, Soğanlı Vadisi ve Kapadokya arasında yer alan mahalle, mağaraları, volkanik tüf kayaçları, kaya yerleşimleri, kiliseleri, tarihi kalıntıları ve taş yapılarıyla dikkati çekiyor.



Yaklaşık 2 kilometre uzağa taşınan mahallenin sakinleri de çocukluklarının geçtiği evleri ve sokakları zaman zaman gezip özlem gideriyor.



- "Köyümüzde çok güzel anılarımız geçti"



Mahalledeki görkemli evlerden birinde 82 yıl önce dünyaya gelen Mustafa Kapusuz, AA muhabirine, tarihi bir mahallede doğup büyüdüğünü söyledi.



Hayatının çok büyük bir bölümünü burada geçirdiğini ifade eden Kapusuz, "Biz 6 kardeştik. Ağabeylerimden birisi Kayseri'de, diğeri de Ankara'da okuduğu dönemlerde ben 11 yaşındayken babamı kaybettim. Babasız kalınca başka bir yere okumaya gidemedim. O yüzden burada kaldım. Köyde ilkokulu tamamladım." dedi.



Kapusuz, eskiden köy halkının tamamına yakının çiftçilikle geçimini sağladığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bizim gençliğimizde bu köy çok kalabalık ve şenlikliydi. Düğünler bir hafta sürerdi. Komşular birbirleriyle muhabbet halindelerdi. Köyümüzde çok güzel anılarımız geçti. Benim doğduğum ev, bir Rum evi. Rumlar buradan göçünce babam burayı ihaleyle satın almış. Ben bu evde doğdum, çocukluğum ve gençliğim bu evde geçti. Çocuklarım da bu evde doğdu. Afet nedeniyle yıllarca yaşadığım evimi terk etmek zorunda kaldım. Devletin bize verdiği arsalara yapılan evlere taşındık."



Her fırsatta doğduğu eve geldiğini belirten Kapusuz, "Burada kalan olsaydı ben gitmezdim. Bu evimi bırakıp hiçbir yere gitmek istemiyordum çünkü evimi çok seviyordum. Benim tüm hatırlarım bu evde yaşandı. Çocukluğumda oynadığım küllüklerin kokusu bile halen burnumda tütüyor." diye konuştu.

