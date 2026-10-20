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        Türk Kızılayın gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle buluştu

        Türk Kızılay gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Türk Kızılayın gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle buluştu

        Türk Kızılay gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulunun Kızılay Kulübü üyesi 4/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, okullarına Türk Kızılayı davet etti.

        Okula gelen Türk Kızılay gönüllüleri, öğrencilere Türk Kızılayı ile ilgili bilgi verdi.

        Bilgilendirmenin ardından okul bahçesinde öğrencilere pamuk şeker yapılarak ikram edildi, öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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