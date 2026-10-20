Türk Kızılayın gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle buluştu

Okula gelen Türk Kızılay gönüllüleri, öğrencilere Türk Kızılayı ile ilgili bilgi verdi.

Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulunun Kızılay Kulübü üyesi 4/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, okullarına Türk Kızılayı davet etti.

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