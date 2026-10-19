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        Kayseri'de aranan 19 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Kayseri'de aranan 19 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kentteki 53 noktada 382 personelin katılımıyla "Şehit Murat Akpınar-15 Huzur-Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Uygulamada, ekipler tarafından 13 bin 916 kişi ve 5 bin 395 aracın sorgusu yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı yakalandı, yoklama kaçağı 9 kişiye ve Kabahatler Kanunu'nu ihlal eden 49 kişiye işlem yapıldı.

        Uygulamada, çeşitli miktarlarda narkotik madde, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 45 fişek ve 1 yakalamalı hacizli oto ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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