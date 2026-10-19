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        Erciyes Dağı'ndaki su kanalları buz tuttu

        Türkiye'nin önemli kış turizmi ve dağcılık merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki su kanalları soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Erciyes Dağı'ndaki su kanalları buz tuttu

        Türkiye'nin önemli kış turizmi ve dağcılık merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki su kanalları soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Erciyes Dağı'nın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğinde yer alan Çobanini Kamp Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.

        Tarımsal sulamada kullanılan, aynı zamanda bölgedeki dağcıların ve kamp yapanların da yararlandığı su kanalları, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan kanallarda su akışı durma noktasına geldi.

        Galeri
        Galeri

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