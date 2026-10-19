Erciyes Dağı'ndaki su kanalları buz tuttu

Tarımsal sulamada kullanılan, aynı zamanda bölgedeki dağcıların ve kamp yapanların da yararlandığı su kanalları, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Erciyes Dağı'nın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğinde yer alan Çobanini Kamp Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.

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