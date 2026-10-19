Başkan Büyükkılıç, Gülsoy ve Büyüksimitci'yi kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeniden başkanlığa seçilen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Gülsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Başkanlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Yeniden başkanlığa seçilen Gülsoy'u kutlayan Büyükkılıç, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kayseri'nin ekonomisine ve ticaretine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Gülsoy, birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

REKLAM

Büyükkılıç, daha sonra KAYSO Başkanı Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Büyüksimitci ve yönetimini tebrik eden Büyükkılıç, KAYSO Yönetimi'nin başarılı hizmetlerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Büyüksimitci de misafirperverliği dolayısıyla Büyükkılıç'a teşekkür ederek, yeni dönemde de belediyenin desteğinin kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.