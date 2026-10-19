Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi

        Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi

        Kayseri Havalimanı'nda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi

        Kayseri Havalimanı'nda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri Gümrük Muhafaza ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında denetim yaptı.

        Denetimde ele geçirilen 17,5 kilogram ağırlığındaki 25 bin canlı sülük, incelemenin ardından imha edildi.

        Olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç'tan Muhtarlar Günü'ne özel buluşma
        Başkan Büyükkılıç'tan Muhtarlar Günü'ne özel buluşma
        Erciyes Dağı'ndaki su kanalları buz tuttu
        Erciyes Dağı'ndaki su kanalları buz tuttu
        Başkan Büyükkılıç, güven tazeleyen Gülsoy ve Büyüksimitci'yi kabul etti
        Başkan Büyükkılıç, güven tazeleyen Gülsoy ve Büyüksimitci'yi kabul etti
        Kayseri'de yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 25 bin adet canlı sül...
        Kayseri'de yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 25 bin adet canlı sül...
        Başkan Büyükkılıç, Gülsoy ve Büyüksimitci'yi kabul etti
        Başkan Büyükkılıç, Gülsoy ve Büyüksimitci'yi kabul etti
        Talas'ta 2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi
        Talas'ta 2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi