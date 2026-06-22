Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak 17 öğrenciyi uğurladı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak 17 öğrenciyi uğurladı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında staj yapacak 17 öğrenciyi Kayseri Havalimanı'ndan Almanya'ya uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 10:53 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak 17 öğrenciyi uğurladı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında staj yapacak 17 öğrenciyi Kayseri Havalimanı'ndan Almanya'ya uğurladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Mesleki Eğitim (VET) Akreditasyonu kapsamında, Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek kısa dönemli staj faaliyetine katılacak öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi.

        Havalimanında öğrencilerle bir araya gelen Cıngı, uluslararası deneyimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkılarını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

        Erasmus progamı kapsamında bilişim teknolojileri, harita,tapu ve kadastro, elektrik ve elektronik, motorlu araçlar teknolojisi ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin, staj süresince mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken farklı kültürleri de tanıma fırsatı elde edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Minikler Taekwondo İl Seçmesi yapıldı
        Minikler Taekwondo İl Seçmesi yapıldı
        Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu
        Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu
        Mehmet Tatlı, Kayseri Atletikspor'da
        Mehmet Tatlı, Kayseri Atletikspor'da
        Erciyes 38 FSK iç transferde 8 oyuncusu ile yeniden anlaştı
        Erciyes 38 FSK iç transferde 8 oyuncusu ile yeniden anlaştı
        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 167...
        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 167...
        Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu