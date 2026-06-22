Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza
Kayseri'de sosyal medya için trafikte video çeken iki motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza kesildi.
Giriş: 22.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
Kayseri'de sosyal medya için trafikte video çeken iki motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler" konulu sosyal medya paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 167 bin lira cezai işlem uyguladı.
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