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        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza

        Kayseri'de sosyal medya için trafikte video çeken iki motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza

        Kayseri'de sosyal medya için trafikte video çeken iki motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler" konulu sosyal medya paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 167 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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