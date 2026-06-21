Kayseri'de satırlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı. Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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