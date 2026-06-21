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        Kayseri'de satırlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Kayseri'de satırlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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