ASPİLSAN, kesintisiz enerji sunan hibrit powerbank modelini tanıttı

Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki öncü kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, ürettiği hibrit Solar Powerbank ile elektriğe erişimin sınırlı olduğu durumlar için çift yönlü enerji çözümü sunuyor.



ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, güneş paneli sayesinde elektrik üretebilen, el kranklı jeneratörüyle de kullanıcı gücünü enerjiye dönüştürebilen cihaz, acil durumlar ve açık hava kullanımları için kesintisiz enerji imkanı sağlamayı hedefliyor.



20.000 mAh kapasiteye sahip cihaz, akıllı telefon, tablet, kulaklık, kamera ve dron gibi birçok elektronik ürünü gün boyu şarj edebiliyor.



Cihaz, USB ve Type-C giriş ve çıkış uyumluluğu sayesinde farklı cihazlarla kolay kullanım imkanı sunarken kablosuz şarj özelliğiyle de kullanıcı deneyimini artırıyor.



El kranklı jeneratör ile manuel enerji üretimi, dahili fener ve elektrikli spiral çakmak gibi özellikleri bulunan ürün, bu sayede kamp, doğa sporları ve afet durumlarında önemli avantaj sağlıyor.



Solar panel desteğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilen ürün, uzun süreli açık hava kullanımında enerji sürekliliğini destekliyor ve çevre dostu yapısıyla sürdürülebilir çözümlere katkı sunuyor.



- "Hibrit bir mobil güç kaynağı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, şirketin enerji bağımsızlığı vizyonuna günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerle katkı sunduğunu belirtti.



Özdemir, "ASP-P20000HS Solar Powerbank, kampçılardan seyahatseverlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden hibrit bir mobil güç kaynağıdır. Entegre el kranklı jeneratör ve güneş paneli desteği sayesinde elektriğe erişimin olmadığı durumlarda dahi kesintisiz enerji sağlamayı hedefledik.Yerli mühendislik kabiliyetlerimizle her koşulda güvenilir enerji sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

