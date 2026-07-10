Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes'teki 27 bin metrelik teleferik ve telesiyej halatlarının "röntgen"i çekiliyor

        Erciyes'teki 27 bin metrelik teleferik ve telesiyej halatlarının "röntgen"i çekiliyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde, kış sezonu öncesinde 27 bin metre uzunluğundaki teleferik ve telesiyej halatlarının bakımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Erciyes'teki 27 bin metrelik teleferik ve telesiyej halatlarının "röntgen"i çekiliyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde, kış sezonu öncesinde 27 bin metre uzunluğundaki teleferik ve telesiyej halatlarının bakımı yapılıyor.


        Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes'te, yeni sezon öncesi 2 bin 200 ile 3 bin 400 rakımdaki teleferik ve telesiyej hatlarındaki çelik halatların içi, röntgen cihazıyla görüntüleniyor.

        Kayak merkezindeki bakım ve onarım ekipleri, aşınma ve farklı sorunlar tespit edilen halatları tamir ederek veya değiştirerek yeni sezona hazırlıyor.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kış sezonunun ardından yazın rutin bakım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Modern ve son teknolojik 19 mekanik tesiste her yıl düzenli bakım yapıldığını anlatan Akşehirlioğlu, tüm sistemlerin güvenli hizmet sunmak amacıyla elden geçirildiğini ifade etti.

        Akşehirlioğlu, hidrolik sistemlerden mekanik araçlara kadar tüm araçların bakımının özenle yapıldığını belirterek, "Röntgen dediğimiz tahribatsız muayene olarak isimlendirilen yöntemle 27 bin metre uzunluğa sahip halatların bakımlarını yapıyoruz. Bunların her birinin tabiri caizse milim milim röntgenleri çekiliyor. İçinde herhangi bir aşınma, teller arasında kopukluk var mı, bunların her birine detaylı şekilde bakılıyor." dedi.

        Röntgeni çekilen halatlardan bazılarını yenilediklerini veya onardıklarını, son hazırlıkların ardından kullanıma hazır hale getirdiklerini dile getiren Akşehirlioğlu, bu çalışmayı her yıl özenle yaptıklarını kaydetti.

        - Gözle görünmeyen kısımlarda aşınmalar tespit ediliyor

        Akşehirlioğlu, tellerin her birinin özel bir sistemle sarılarak halatlara dönüştüğünü, gözle görünmeyen kısımlarda aşınma olduğunda bunun röntgen cihazıyla tespit edilebildiğini söyledi.

        Kayakseverlere güvenli bir alan sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Akşehirlioğlu, "Misafirlerimiz konforlu, rahat bir kayak sezonu geçirsin, kayak keyfi yaşasın diye pistlerin her birinde çok detaylı teknik kontrolleri yapıyoruz." diye konuştu.

        Akşehirlioğlu, 15 yıllık geçmişe sahip kayak merkezi olduklarını, o günden beri her cıvatanın her kablonun nereden geçtiğini bilen bir ekiple yola devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - Şehit komiser yardımcısının...
        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - Şehit komiser yardımcısının...
        Talas'ta yaz spor okullarına coşkulu açılış
        Talas'ta yaz spor okullarına coşkulu açılış
        Yapay zekalı sınav sahteciliğine 6 ilde operasyon: 20 gözaltı
        Yapay zekalı sınav sahteciliğine 6 ilde operasyon: 20 gözaltı
        Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık başarısına teşekkür plaketi
        Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık başarısına teşekkür plaketi
        Doktorluk hayali için 4 bin 900 kilometreden Kayseri'ye geldi
        Doktorluk hayali için 4 bin 900 kilometreden Kayseri'ye geldi
        Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük iddiasıyla yakalana...
        Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük iddiasıyla yakalana...