Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Avrupa'da 3 kez final oynayan Melikgazi Kayseri Basketbol parkelere veda etti

        Avrupa'da 3 kez final oynayan Melikgazi Kayseri Basketbol parkelere veda etti

        MURAT ASİL - Kadın basketbolunda 3'ü Avrupa'da olmak üzere toplam 5 kez final oynama başarısı gösteren Melikgazi Kayseri Basketbol, gelecek sezon Süper Lig'de yer almama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avrupa'da 3 kez final oynayan Melikgazi Kayseri Basketbol parkelere veda etti

        MURAT ASİL - Kadın basketbolunda 3'ü Avrupa'da olmak üzere toplam 5 kez final oynama başarısı gösteren Melikgazi Kayseri Basketbol, gelecek sezon Süper Lig'de yer almama kararı aldı.

        Kadın Basketbol Süper Ligi'ne 2005-2006 sezonunda ilk adımını atan Kayseri ekibi, geçen sezona kadar kesintisiz 21 yıl bu ligde mücadele etti.

        Lig macerasına TED Kayseri Koleji olarak başlayan takım, daha sonra Panküp Şeker Spor ve Kayseri KASKİ adıyla mücadelesini sürdürdü.

        Kayseri ekibi, 2014'te AGÜ Spor Kulübü, 2018'de Bellona Kayseri Basketbol ve son olarak 2023'te Melikgazi Kayseri Basketbol adıyla parkede mücadelesini verdi.

        Ekonomik sıkıntılar yaşanan kulübün yetkilileri, yaptıkları açıklama ile takımın maddi imkansızlıklar nedeniyle gelecek sezon ligde mücadele edemeyeceğini duyurdu.




        - Tarihi finallerle dolu

        Sık sık isim değiştirse de 21 yıl Süper Lig'de mücadele eden Kayseri'nin kadın basketbolundaki temsilcisi, bu süreçte çok sayıda önemli başarıya imza attı.

        Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) final oynayarak adını Avrupa'da da duyurdu.

        Aynı kupada 2015-2016'da yarı final, 2023-2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren takım, ligde ise 2014-2015 yılında finalde Galatasaray'a yenilerek sezonu ikinci sırada tamamladı.

        Basketbol takımı, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı da göstermişti.




        - Kadınlar Avrupa Kupası'nda seyirci rekoru kırdı

        Ligdeki başarısını Avrupa'ya da taşıyan takım, 2013 yılı Kadınlar Avrupa Kupası final maçında 11 binin üzerinde seyirciye ulaşmıştı.

        O dönemki ismiyle Kayseri KASKİ ile Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Kayseri'de oynanan kupa finali rövanş maçı, 11 binin üzerinde seyirciyle Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda

        Benzer Haberler

        Erciyes Develi Kapı'da yürüyen bant sistemi yapılıyor
        Erciyes Develi Kapı'da yürüyen bant sistemi yapılıyor
        Kayseri'de 87 bin kişi ambulansla hastaneye nakledildi Kayseri İl Ambulans...
        Kayseri'de 87 bin kişi ambulansla hastaneye nakledildi Kayseri İl Ambulans...
        Kayserili Göksel Cingöz 'Dünyanın En İyi Antrenörü' seçildi
        Kayserili Göksel Cingöz 'Dünyanın En İyi Antrenörü' seçildi
        Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek
        Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek
        Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi...
        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi...