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        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımında sona yaklaşılan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımında sona yaklaşılan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Büyükkılıç, proje sahasında yetkililerden bilgi aldı, görev yapan personele kolaylıklar diledi ve bölgeden geçen sürücülerle sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kavşaktaki çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

        Sona doğru yaklaştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "En kısa zamanda asfalt çalışmalarımızı tamamlayıp alt geçidimizi hizmete açacağız. Böylece hem yeni sanayi istikametine hem de şehrimizin batı yönüne ulaşım sağlayan sürücülerimiz, trafik ışıklarına takılmadan geçiş yapabilecek. Bu yatırım hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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