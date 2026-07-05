Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımında sona yaklaşılan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'ni inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'nde incelemelerde bulundu.



Büyükkılıç, proje sahasında yetkililerden bilgi aldı, görev yapan personele kolaylıklar diledi ve bölgeden geçen sürücülerle sohbet etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kavşaktaki çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.



Sona doğru yaklaştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "En kısa zamanda asfalt çalışmalarımızı tamamlayıp alt geçidimizi hizmete açacağız. Böylece hem yeni sanayi istikametine hem de şehrimizin batı yönüne ulaşım sağlayan sürücülerimiz, trafik ışıklarına takılmadan geçiş yapabilecek. Bu yatırım hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.



