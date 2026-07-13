Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Avukata "izinsiz SMS" atan tasarruf finansman şirketine KVKK'dan 1 milyon lira ceza

        Avukata "izinsiz SMS" atan tasarruf finansman şirketine KVKK'dan 1 milyon lira ceza

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in, kendisine "izinsiz SMS" attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK) 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Avukata "izinsiz SMS" atan tasarruf finansman şirketine KVKK'dan 1 milyon lira ceza

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in, kendisine "izinsiz SMS" attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK) 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı.

        Bir tasarruf finansman şirketi tarafından işletilen program dahilinde, geçen yıl Şahin'in açık rızası ve bilgisi olmadan iletişim numarasına pazarlama amaçlı SMS atıldı.

        Bir süre sonra firma tarafından sesli aramalar yapılması üzerine mağduriyet yaşayan Şahin, elindeki bilgi ve belgelerle "açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği" gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

        Kurumun yaptığı bildirimin ardından finansman şirketi, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini savundu.

        Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini değerlendiren KVKK kurulu, kararında şirkete Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi'ne de atıfta bulunarak veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla cep telefonu numarasının temin edilmesini hukuka aykırı bulan kurul, finansman şirketine 1 milyon lira idari ceza uyguladı.

        - "Kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor"

        Avukat Ahmet Şahin, AA muhabirine, yaşanan sürecin tamamen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinden ibaret olduğunu söyledi.

        Kanunda kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ifade eden Şahin, "T.C. kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir. Bu anlamda da aslında kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor." dedi.

        Geçen yıl bir tasarruf finansman şirketinin, kişisel verisi olan cep telefonu numarasını hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiğini belirten Şahin, şirketin numarasını sistemlerine kaydettiğini ve kendisine izinsiz SMS attığını ifade etti.

        - "Bu aslında bizim için bir tehlikedir"

        Şahin, şirket çalışanlarının pazarlama amaçlı daha sonra kendisini sıkça aradığını, şirketle iletişime geçtiğinde kendisine tatmin edici cevaplar verilmediğini belirterek, KVKK'ya şikayette bulunduğunu dile getirdi.

        Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ihlal edilmesinin suç olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etmelerini tavsiye ederim. Bizim bütün kişisel verilerimiz aslında gerek parayla satılıyor, yurt dışına aktarılabiliyor, ilgili ya da ilgisiz bütün firmalarla paylaşılabiliyor. Bu aslında bizim için bir tehlikedir. Çünkü şu an ilgili firmalar bu verilerimiz üzerinden veri madenciliği dediğimiz kişisel veri toplama, kişisel veri analizi yaparak bir profil ortaya çıkarıyor. Bu da bizim tüketim alışkanlıklarımızı, sosyal yaşamdaki ya da siyasi tercihlerimizi bunların üzerinden bir karakter çıkarabiliyor ve bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj atabiliyor, reklam, tanıtım yapabiliyor. Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor. Bu açıdan kişisel verilerimiz aslında bizim için çok önemli bir durumda."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücünün minibüsle yayalara çarptığı anlar ka...
        Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücünün minibüsle yayalara çarptığı anlar ka...
        Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'n...
        Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'n...
        En büyük Türk Bayrağı yine Talas'ta açılacak
        En büyük Türk Bayrağı yine Talas'ta açılacak
        FIBA 3x3 Lite Quest sona erdi
        FIBA 3x3 Lite Quest sona erdi
        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de tamamlandı
        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de tamamlandı
        Erciyes 38 FK kadroyu kurdu 21 futbolcu ile anlaşma yapıldı
        Erciyes 38 FK kadroyu kurdu 21 futbolcu ile anlaşma yapıldı