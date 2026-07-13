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        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de tamamlandı

        Kayseri'de düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de tamamlandı

        Kayseri'de düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 16'sı yabancı 32 takım mücadele etti.

        Müsabakalarda takımlar, grup maçları ve eleme turlarına katıldı.

        Turnuvada birinci Sırbistan takımı, ikinci İran takımı ve üçüncü Bosna Hersek takımı oldu.

        Öte yandan smaç yarışmasında ise şampiyonluğu Med Brodie​​​​​​​ kazandı.

        Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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