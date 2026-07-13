Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 16'sı yabancı 32 takım mücadele etti.



Müsabakalarda takımlar, grup maçları ve eleme turlarına katıldı.



Turnuvada birinci Sırbistan takımı, ikinci İran takımı ve üçüncü Bosna Hersek takımı oldu.



Öte yandan smaç yarışmasında ise şampiyonluğu Med Brodie​​​​​​​ kazandı.



Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

