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        Kayseri'de kaza yapan sürücünün kaçmaya çalışırken çarptığı kişi öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 01:14 Güncelleme:
        Kayseri'de kaza yapan sürücünün kaçmaya çalışırken çarptığı kişi öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.


        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aracın karıştığı trafik kazasını gören Faruk Utkan, yardım etmek amacıyla olay yerine gitti.

        Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Utkan'a çarptı.

        Polisin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Utkan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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