Başkan Büyükkılıç, Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nı takip etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nı takip etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 16'sı yabancı 32 takımın mücadele ettiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki organizasyonda, müsabakaları izledi.



Sporcular ve sporseverlerle de sohbet eden Büyükkılıç'a, Türkmenistan Basketbol Federasyonu Başkanı Muhammed Sahedov ile Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.



Organizasyondan dolayı Spor AŞ'ye teşekkür eden Büyükkılıç, "Dünya Spor Başkenti Kayseri'ye bu tür etkinlikler yakışıyor. Daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



