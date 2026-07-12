Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

Erciyes Kayak Merkezi, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından 18 Temmuz Cumartesi düzenlenecek turnuva için kayıtlar başladı.





Voleybol tutkunları, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlenecek turnuvaya "Takımını kur, Erciyes'e gel" sloganıyla davet ediliyor.



Turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler 0352 342 39 17 numaralı telefonu arayabilecek.



