Başkan Büyükkılıç, Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'ne katıldı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Çocuk Grupları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni düzenlendi.





Yıl boyunca eğitim alan çocuklar sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni toplarken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.





Dönem boyunca gerçekleştirilen konserler, sergiler ve sahne etkinlikleriyle eğitim süreci desteklenirken, konservatuvarda 1250 yetişkin ve 650 çocuk olmak üzere toplam 1900 öğrenci sanat eğitimi aldı.





Törene, Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, çocuklar ve aileleri katıldı.



