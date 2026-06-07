Yahyalı Teknoloji Fuarı düzenlendi

Yahyalı Teknoloji Fuarı, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve TÜGVA İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenlendi. İlçe meydanında gerçekleştirilen fuarda, Roket Takımı, Gök Ayı İHA Takımı, Robotik Kulübü, Erciyes Makina Kulübü ve Kuantum Araba Kulübü tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalar sergilendi. Bilim ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturan fuar, özellikle çocuklar ve gençlerden ilgi gördü.

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