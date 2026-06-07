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        Yahyalı Teknoloji Fuarı düzenlendi

        Yahyalı Teknoloji Fuarı, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve TÜGVA İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Yahyalı Teknoloji Fuarı düzenlendi

        Yahyalı Teknoloji Fuarı, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve TÜGVA İlçe Temsilciliği işbirliğiyle düzenlendi.


        İlçe meydanında gerçekleştirilen fuarda, Roket Takımı, Gök Ayı İHA Takımı, Robotik Kulübü, Erciyes Makina Kulübü ve Kuantum Araba Kulübü tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalar sergilendi.

        Bilim ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturan fuar, özellikle çocuklar ve gençlerden ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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