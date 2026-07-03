Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki alternatif yol çalışmasını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayacak Hacılar-Hisarcık Kavşağı'ndan Develi istikametine uzanan 8,2 kilometrelik alternatif yol çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, son yıllarda artan ziyaretçi yoğunluğu ile oluşan ulaşım ve otopark ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmaların yürütüldüğü Erciyes’te, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.



Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.



Projenin önemine dikkat çeken Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere Hacılar ayrımından başlayıp göletimizin üzerinden Develi güzergahına geçen yaklaşık 8,2 kilometrelik baypas yolumuz kasım ayında ihale edilmişti. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gerçekten gönül insanı, Kayseri'mizin bütün alanına hakim, her zaman yanımızda yer alan kendilerine teşekkür ediyoruz. İhalenin yapıldığının müjdesini vermişti. Şimdi de burada çalışmaların yer teslimi yapıldı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere geldik. Burada güçlü bir firma çalışmaları sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



Kış sezonunda Kayseri-Develi arasında seyahat edecek araçlar isterlerse Erciyes Kayak Merkezi’ne uğramadan alternatif yolu kullanarak seyrine devam edebilecek. Böylece, hem Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen araçlar hem de Kayseri-Develi yolunu kullanan araçların aynı noktada buluşması ile oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak.







