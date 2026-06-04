Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 120 milyon lira yatırımla Felahiye ilçesinde yapılan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 120 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen tesiste incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'dan bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Felahiye’nin beklediği önemli yatırımlardan biri olan tesisin günlük 600 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.



Tesisin yalnızca ilçe merkezine değil, bölgedeki yerleşim alanlarına da hizmet vereceğini vurgulayan Büyükkılıç, "İlçemiz başta olmak üzere bu bölgedeki materyalleri arıtacak olan önemli tesisimize, daha sonraki süreçte Büyük Toraman da dahil edilecek. Amacımız çevreci bir anlayış içerisinde insanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, tesisin çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik katkı da sağlayacağını, arıtılan suyun yeniden kullanılabilir hale getirileceğini kaydetti.

