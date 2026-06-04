Leylekler yumurtadan yeni çıkan yavruları için yuvalarında nöbette

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde elektrik direklerine yuva kuran leylekler, yumurtadan yeni çıkan yavruları için nöbet tutuyor.



Kayseri'de göçmen kuşların konakladığı sulak alanlara yakın bölgelere yuva kuran leylekler, Hürmetçi Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır vazgeçilmez misafirleri arasında yer alıyor.



Leylekler, her yıl havaların ısınmasıyla Erciyes Dağı'nın eteklerindeki elektrik direkleri ile çatılara yaptıkları yuvalarına yerleşiyor.



Elektrik direkleri üzerindeki yuvalarında yumurta nöbeti tutan leylekler, nöbetleşe yiyecek aramak için uçtuktan sonra yeniden yuvalarına dönüyor.



Leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerine yeni katılan yavrularını büyütüp yetiştirmenin telaşını yaşarken, yumurtadan yeni çıkan yavruları ise mahallenin sessizliğini çıkardıkları "lak lak" sesiyle dağıtıyor.



Yaklaşık 6 ay boyunca büyüttükleri yavrularına uçmayı öğreten leylekler, ardından sıcak bölgelere göç etmek üzere mahalleyi terk ediyor.



Hürmetçi Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir, AA muhabirine, her yıl ağırladıkları leyleklerin, mahallenin olmazsa olmazı arasında yer aldığını söyledi.



Mahalledeki her direkte leyleklerin yavrularıyla bulunduğunu dile getiren Demir, "Mahallede bulunan 40-50'ye yakın elektrik direğinde yuvamız var. Leyleklerin sesine de alışkınız. Tam yavrulama dönemi. Gelen turistlerimizin de ilgisini çok çekiyor." dedi.



- "Bu mevsimde leylekler buranın sembolü oluyor"



Demir, mahallede bulunan elektrik direklerinden bazılarının leyleklerin yuva yapması için Hacılar Belediyesi tarafından konulduğuna dikkati çekti.



Burasının bir göç yurdu ve Sultan Sazlığı'nın devamı olduğunu belirten Demir, "Her yıl geliyorlar. Biz alışkınız. Sanki bizim aileden birisi gibi, leylek görmezsek olmaz. Bu mevsimde leylekler buranın sembolü oluyor. Mart ayının ortasında geliyorlar, 9'uncu ayın sonu gibi de gidiyorlar. Bu arazi verimli. Balıklar, böcekler, her şey bol. Leylekler burada istediği gibi faydalanıp besleniyorlar. Yavrularını da verimli bir şekilde büyütüyorlar. Düz arazi, suyu, bataklığı bol. Tam leyleklerimizin sevdiği bir yer." diye konuştu.



Demir, dışarıdan gelenlerin "leylekli köy" olarak adlandırdığı mahallelerine leyleklerin ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.



Bölgeye gelen turistlerin çevreye daha duyarlı olmalarını ve kirlilik oluşturmadan gezip görmelerini isteyen Demir, bu sayede doğal güzelliklerin korunabileceğini kaydetti.

