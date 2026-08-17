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        Başkan Büyükkılıç, görev sürelerini tamamlayan komutanları ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar'ı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, görev sürelerini tamamlayan komutanları ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar'ı makamında ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, görev sürelerini tamamlayan komutanlarla makamında bir araya gelerek, kentte yürütülen çalışmalar ve görev süresince gerçekleştirilen işbirliğini değerlendirdi.

        Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Güleryüz, Koçak ve Acar'a teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

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        Görev süreleri boyunca komutanlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Görev süreleri boyunca büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız değerli komutanlarımıza hem ziyaretleri hem de Kayseri'ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç, komutanların kentte görev yaptıkları süre boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasına ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sunduklarını belirterek, görev değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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