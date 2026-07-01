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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç terminal ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şunları kaydetti:


        "Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret ederek, burada hizmet veren terminal esnafımız, taksici esnafımız ve seyahat eden hemşehrilerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Ziyaretimiz kapsamında terminalimizde hayata geçireceğimiz çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, yapılacak düzenlemeleri yerinde değerlendirdik. Seyahat eden vatandaşlarımız, hayırla gidin, hayırla gelin inşallah."

        Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, müdürler ve terminal yönetimi eşlik etti.

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