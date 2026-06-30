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        Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

        Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

        Kayseri Erciyesspor’un eski yöneticilerinden Ahmet Demir’in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.


        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan oğlu avukat Ö.A. ile diğer tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

        Sanık M.A. savunmasında, olayın nedeninin sosyal medyadan kendisine edilen ağır küfürler olduğunu öne sürdü.

        Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden M.A, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor’un eski yöneticilerinden Ahmet Demir’i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

        Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D, A.T, H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

        Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtay'a taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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