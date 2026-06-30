Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. (20) ve kardeşi M.A.Ü. (17) ile maktul Emirhan Ç'nin (20) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık baba A.Ü. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü'nün "kasten öldürme", baba A.Ü'nün ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Tutuklu sanıklar savunmalarında, önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade ederek, bu aşamada diyecekleri bir şeyin olmadığını belirtti.

        Emirhan Ç'nin yakınları, sanık A.Ü'nün de oğullarıyla planlı şekilde hareket ettiğini savunarak, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

        Müşteki avukatları da babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini ve teşvik ettiğini ileri sürerek, A.Ü'nün tutuklanmasını talep etti.

        Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

        Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.Ü. hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        ERÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni mezunlarını verdi
        ERÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni mezunlarını verdi
        Kayserispor yönetiminden MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret
        Kayserispor yönetiminden MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret
        Kayserispor heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
        Kayserispor heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
        Kayseri'de hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...