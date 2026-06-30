Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.





1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. (20) ve kardeşi M.A.Ü. (17) ile maktul Emirhan Ç'nin (20) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık baba A.Ü. ise duruşmaya katılmadı.



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü'nün "kasten öldürme", baba A.Ü'nün ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Tutuklu sanıklar savunmalarında, önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade ederek, bu aşamada diyecekleri bir şeyin olmadığını belirtti.



Emirhan Ç'nin yakınları, sanık A.Ü'nün de oğullarıyla planlı şekilde hareket ettiğini savunarak, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.



Müşteki avukatları da babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini ve teşvik ettiğini ileri sürerek, A.Ü'nün tutuklanmasını talep etti.



Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.Ü. hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklanmıştı.

